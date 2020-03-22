إسرائيل: المتسللون الإثيوبيون أخطر من الحرب

متابعة عبدالعزيز القثامي (صدى):

اعتبرت إسرائيل المتسللين الإثيوبيين أخطر من الحرب، مبينة أنهم يشكلون تهديدا كبيرا عليها لأنهم سيجعلون جنوب تل أبيب حظرًا للحرب.

ومن جهتهم، طالب إسرائيليون شرطة شاريت بضرورة التعامل معهم بعد بيع سكان جنوب تل أبيب، كما ناشدوا الأجهزة الأمنية على الحدود بمنعهم من الدخول لتل أبيب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصدر قضية المتسللين الإثيوبيين وسائل الإعلام السعودية، حتي أصبحت حديث المواطنين، الذين تداولوا أخبارها عبر مواقع الاتصال الاجتماعي، ونشروا مقاطع فيديو وصوراً تظهر مداهمة المخالفين في مناطق متعددة من مناطق المملكة.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن المتسللين الأفارقة وعلى رأسهم الأثيوبيين ليسوا مجرد مخترقين للحدود بحثا عن عمل وهرباً من جحيم الوضع الاقتصادي في بلادهم, يرى آخرون أن هذه الفئة جاءوا متسللين من أجل أهداف محددة تهدد الأمن الوطني في ظل ارتفاع معدلات وجودهم وتنوع جرائمهم.