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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاده الأربعين فى السجن

Time منذ 25 دقيقة
Views 1411
شاهد.. رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاده الأربعين فى السجن

وكالات (صدى):
احتفل النجم البرازيلى السابق، رونالدينيو، بعيد ميلاده الـ40، أمس السبت، داخل أحد السجون فى باراجواى، بعد أن تم حبسه قبل أسابيع، بداعى استخدامه جوز سفر مزيف.

ذكرت تقارير إنجليزية، أن زملاء رونالدينيو فى السجن، قدموا له كعكة عيد ميلاد متواضعة، احتفالا بوصول النجم البرازيلى السابق، لعمر الأربعين.

أضافت أن زملاء النجم البرازيلى فى السجن، قاموا بشراء كعكة خصيصا من أجل الاحتفال بعيد رونالدينيو، الذى يقضى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، بسبب استخدامه جواز سفر نزيف، لدخول باراجواى.

وشارك رونالدينيو فى دورة مع زملائه الجدد فى السجن، وظهر بالفعل النجم المتوج بكأس العالم 2002 مع السجناء، ونجح فى قيادتهم للفوز بخنزير رضيع يصل وزنه إلى 16 كيلوجراما، وسجل خمسة أهداف وأضاف ست تمريرات حاسمة حيث فاز فريقه 11-2.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييف اللهم، لطفك، وعفوك، وفرجك، ورضاك..
قواقع
على كذا ورا مريم بلاوي كثيرة والمفروض تسأل عن كل مخطوف في السعوديه والعصابه اللي معها
واضح*** وصريح***
اللهم، لطفك، وعفوك، وفرجك، ورضاك،
ابو محمد
اليهود سيحرقونهم .. ... وليس كتعاملنا معهم بكل رحمة ولطف ونردهم لبلادهم سالمين ..
واضح*** وصريح***
اللهم آميييييييييييين..

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