الهلع يسيطر على سكان لندن ورفوف المتاجر خالية من المواد التموينية وحفاظات الأطفال

فهد العبدالله (صدى):

سيطرت حالة من الهلع والذعر على السكان في لندن بسبب فيروس كورونا، حيث اختفت التموينات الغذائية من على الرفوف المتاجر الكبري من البضائع جراء الإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية.

وخلت المتاجر والأسواق من حفاظات الأطفال وأدوات التنظيف والتعقيم، كما افتقد السكان في بريطانيا الخبز ليومين وأكثر.

وساهمت الإجراءات الحكومية المتأخرة والسلبية إلى تفاقم الأزمة، حيث عجزت حكومات في دول كبرى عن التعامل مع الوباء القاتل.

وأمام ما يعانيه الغرب المتحضر وبكل ما تغنى به من حقوق الإنسان، تتجلى كلمة القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حين أكد في خطابة بعد تفشي وباء كورونا الحرص الشديد على توفير ما يلزم للمواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وأكد " حفظه الله " أن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.