القبض على المواطن المسيء للجهود الكبيرة التي تقدمها الصحة

سعيد العجل (صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن إساءةً وانتقاصاً للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ، ورجال الأمن، بأسلوبٍ ساخر ومتهكم ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض على الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

وكانت صدى قد كشفت عن هجوم المواطنين، أحد مشاهير السناب شات، بعد نشره مقطع فيديو يتحدث فيه عن مراكز الأبحاث في المملكة والعالم، التي تعمل لاكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا.