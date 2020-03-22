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القبض على المواطن المسيء للجهود الكبيرة التي تقدمها الصحة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1963
القبض على المواطن المسيء للجهود الكبيرة التي تقدمها الصحة

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن إساءةً وانتقاصاً للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ، ورجال الأمن، بأسلوبٍ ساخر ومتهكم ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض على الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

وكانت صدى قد كشفت عن هجوم المواطنين، أحد مشاهير السناب شات، بعد نشره مقطع فيديو يتحدث فيه عن مراكز الأبحاث في المملكة والعالم، التي تعمل لاكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يهديهم
القرني[email protected][email protected],,,,قاآآآآهرهم😎🤞
رجال الأمن خذو😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 هذي كلها مني لكم😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأخت منيرة تتهاوش حتى مع ظلها😂😂 والله أني أحبها وأمووووووووت فيها😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يستاهل
إبن سمومة
الحمدلله على سلامتهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل..

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