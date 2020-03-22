الشهري يوضح الآثار الاقتصادية لتأجيل سداد أقساط العاملين في القطاع الصحي

الرياض (صدى):

تحدث الكاتب في مجال الاقتصاد أحمد الشهري، عن الآثار الاقتصادية من قرار مؤسسة النقد؛ بشأن تأجيل سداد أقساط (3) شهور للعاملين في المجال الصحي للقروض العقارية والاستهلاكية والتمويل تأجيري.

وأوضح الشهري : " يعد القرار؛ كما جاء تقديرا لجهود العاملين في المجال الصحي، ونحن كمراقبين اقتصاديين نثمن ما قامت به جميع المختصين في الاقتصاد يدركون أن الآثار الاقتصاديةالناتج من فايروس كورونا لايمكن تجاهلها " .

ولفت الشهري: " قامت معظم حكومات العالم بتدابير اقتصاديةوصحيةواجتماعية؛ ومؤسسة النقد قامت بواجبها على أكمل وجه، وفعّلت دورها الحقيقي وطبقت سياسات تحفيزية تعد جديدة إلى حد كبير في قطاع المستهلكين " .

وتابع : " السياسات النقدية والاقتصادية الأمريكية، سنتناغم معها اقتصاديا على جميع المستويات لارتباط الريال بالدولار لاسيما بعد قرار التأجيل للقروض من مؤسسة النقد، وسيكون للقرار أثر إيجابي على أي حالات تضخم أوتباطؤ اقتصادي ناتج من الدولار في المستقبل القريب " .

وأردف: " تخفيف ديون قطاع الأسر (العائلي) حتى لو بتأجيل الأقساط وبدون رفع كلفة الأجل؛ سيحفز الانفاق الاستهلاكي العام ويحسن من مستويات الادخار للأسر التي لديها فائض من الرواتب؛ لأن أنفاق الاسر مفيد للشركات، والادخار مفيد للائتمان (القروض) في المصارف، يعني كلها خيارات ممتازة " .

وكانت " صدى " نشرت قرار البنوك الخاص بسداد أقساط 3 أشهر للعاملين في القطاع الصحي.

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