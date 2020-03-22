أمير الكويت: نركز على احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح

خالد الظفيري (صدى):

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن مواجهة فيروس كورونا تتطلب المزيد من التعاون والتفهم والصبر.

وقال أمير الكويت : “شهدنا بأمّ أعيننا ما حل بدول عظمى من صور مؤلمة ومحزنة أحدثها هذا الوباء القاتل بسبب التهاون واللامبالاة”.

وأضاف أمير الكويت في كلمة له اليوم: تابعت بكل ارتياح سلسلة الخطوات والإجراءات الجريئة والحازمة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية بكل اقتدار في مواجهة هذا الوباء.

وتابع : شهدنا جميعًا الجهود الدؤوبة والتضحيات الكبيرة التي قامت بها الفرق المختلفة على كافة الأصعدة والمستويات من أجل إنقاذ الكويت من براثن هذا الوباء الخطير.

وأضاف : سرّني ما زخرت به وسائل الإعلام من إشادة دولية واسعة مستحقة بمستوى وكفاءة الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في مواجهة هذا الوباء وأثلجت صدري مشاعر الرضا والارتياح التي عبر عنها المواطنون والمقيمون تجاه تلك الإجراءات.

وأردف : وجهت بالتواصل مع أبنائنا الطلاب في الخارج وكذلك المواطنين المتواجدين خارج البلاد لمتابعة أوضاعهم وتأمين كافة احتياجاتهم ورعايتهم ريثما يتم ترتيب إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن وفق ما تقتضيه الإجراءات الصحية وهو أمر يتطلب المزيد من التعاون والتفهم والصبر.