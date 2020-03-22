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لا وماتبون كورونا تنتشر.. خليك في البيت

Time منذ ساعتين
Views 1919
Comment 4
لا وماتبون كورونا تنتشر.. خليك في البيت
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يهديهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
رجال الأمن خذو😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 هذي كلها مني لكم😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأخت منيرة تتهاوش حتى مع ظلها😂😂 والله أني أحبها وأمووووووووت فيها😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يستاهل
إبن سمومة
الحمدلله على سلامتهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل..

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