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اتحاد الكرة الكويتي يعلن استمرار تعليق أنشطته حتى أواخر أغسطس القادم

Time منذ 55 دقيقة
Views 1378
اتحاد الكرة الكويتي يعلن استمرار تعليق أنشطته حتى أواخر أغسطس القادم

وكالات (صدى):
أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على استمرار تعليق أنشطته، حتى أواخر أغسطس المقبل؛ كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد الكويتي في بيان له: " أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استمرار تعليق أنشطته إلى أواخر شهر أغسطس المقبل؛ وذلك في ضوء استمرار الأوضاع المقلقة والمخاوف من انتشار فيروس كورونا " .

وأبان الاتحاد أن الباب موارب أمام كافة السيناريوهات، وفقا للتطورات وما تحمله الأيام المقبلة، في الحرب التي تخوضها الكويت والعالم أجمع ضد وباء كورونا.

وتابع الاتحاد أنه كلف لجنة المسابقات بوضع تصوراتها للجدول الزمني، وروزنامة ما تبقى من بطولات، وفقا لمتطلبات كل بطولة على حدة، وما تقتضيه المصلحة العامة لكافة الفئات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اعفبي اخزاكي الله ، ياالمجرمة الخبيثه ... ... امصعوا رقبتها تكفون ..
تعليق
دشاره بكل مكان
الابهاوى
كذاب ما مات والمقطع قديم جدا جدا
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله يعين
ابو محمد
اللهم اكشف البلاء .. آمين ..

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