السيسي للمصريين: عدد المصابين بكورونا قد يصل إلى الآلاف في حالة واحدة

القاهرة (صدى):

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المصريين بمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيسى: " لم نخف عليكم شيئا بخصوص فيروس كورونا " ، مؤكدا أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد " .

وأوضح أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد يصل إلى الآلاف في حال عدم الجدية، مبينا أنه لا توجد مشكلة فى السلع، ولا يوجد مواد غذائية يقل احتياطها عن 3 أشهر، متسائلا: " فلماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا؟ " .

ولفت إلي أن هذه الأزمة تعرضت لشائعات مثلها مثل غيرها من الملفات من قبل الذين يشككون فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات.

وأبان خلال لقائه مع وفد من المرأة المصرية، أن هناك محالاوت مستمرة للتشكيك في أزمة فيروس كورونا، والأمر لم يقتصر على كورونا ولم يقتصر على الست سنوات الماضية، ولكنه مستمر على مدار 80 سنة ماضية.