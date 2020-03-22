الطريقة الأفضل لتنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب  

وكالات (صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من الغبار المتراكم على لوحة مفاتيح اللاب توب مما يدفعهم للتفكير في الطريقة الأفضل لتنظيف الجهاز دون تعريضه للتلف.

ويمكن إزالة الأشياء التي تتراكم نتيجة للزيوت، أوخلايا الجلد والشحوم وغبار الطعام، وكل شيء آخر قد يساهم في البقع الجسيمة على لوحة مفاتيح اللاب توب، من خلال تنظيفها بعدة طرق مختلفة، لكن الأفضل استخدام إسفنجة تنظيف الميلامين، والتي تتفوق في تنظيف مثل هذه البقع.

انقع إسفنجة الميلامين، في الماء، ثم اعصرها، واتركها تجف بما يكفي حتى لا تترك خطوطًا من الماء عبر لوحة المفاتيح، ثم افرك برفق بركن الإسفنجة الأجزاء المتسخة من اللوحة، حتى تتم إزالة الأوساخ.

ويستخدم كحول الأيزوبروبانول من النوع " المحمر " لأن الإصدارات الأقوى منه قد تحرق بعض أحرف لوحة المفاتيح عن طريق الخطأ، مع مجموعة من المسحات القطنية التي تستخدم عادة لتنظيف الأذن.

اغمس المسحات في الكحول حتى تصبح رطبة، دون التنقيط حتى لاتتلف اللوحة، ثم ابدأ بمسح المفاتيح واحدًا تلو الآخر.