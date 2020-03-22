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شقيق نسيم حبتور: لا تنشروا صور لناس تشبه أخي فهذا يضر الوالدة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1401
شقيق نسيم حبتور: لا تنشروا صور لناس تشبه أخي فهذا يضر الوالدة

الدمام (صدى):
انتقد يسلم حبتور شقيق المختطف نسيم حبتور، نشر صور لناس ناس غير مؤكدة بأنه نسيم، إذ يضر هذا بوالدته.

وقال يسلم حبتور: " شكرا لكل من تفاعل في الدعاء والبحث عن طريق صور أو أدلة أو معلومات تخص نسيم حبتور وهذا يساعد نعم في حل القضية، وكمية المعلومات اللي وصلت للعم علي الخنيزي (جاري التحقيق معها) ولولا الله ثم أنتم ماوصلنا لهذي المرحلة والشكر لكم خصيصا من والدي ووالدتي " .

وأضاف: " لكن في نفس الوقت يضر الوالدة إذا قامت الصباح وبحثت عن هاشتاق نسيم حبتور وتلقى كثر الاعتقاد والتشبيه لصور ناس غير مؤكده بأنه نسيم، وبمجرد الشك في الشبه فقط هناك الكثير من يشبهنا نعم ولكن الله يرضى عليكم ركزوا في العمر ٢٤-٢٦ سنه تقريبا، وخلوها في الخاص أفضل احتراماً لمشاعر الجميع " .

وتابع: " ليش ماتنزل صور لك ولأخوانك؟ والله من زمان أبغي أنزل وعارف بيساعدنا كثير لكن اللي شفته من تشبيهكم المفرط خلاني أتردد بس إن شاء الله فهمتو قصدي إيش، وراح انزل صور في السناب وبدون تشبيه في العام " .

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
هههههههههههه والله انحجرت وانحبست وطفشت وخليها ع الله الحمد لله والله يعديها ع خير يا قلبي المهم كيف أحوالكم انتو وكيف صحتك وين تدوجين حتى انتي اجلسي بالبيت 😂😩
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله يسلمك من كل شر
ابو محمد
اهبل ...
عبدالرحيم
سيارات كيا جيدة، عندي سيىرنتو 2011 شريته وكالة وقتها ولله الحمد ما زال في حالة ممتازة، ولكن اسعار السيارت عمموما بدون استثناء مبالغ فيه، المفروص اي سيارة من تي سىكة تستوي نصف سعرها المعروض
دآنـــــــہہ
والله أني ادخل مرات ومااعلق اشوف الاخبار واطلع اطل عليكم من بعيد 😅 اممم هانت ان شاء الله قريباً بس لحد ما تتعدل الظروف خاصه ذا الايام😩 وكل شي بوقته حلو واكيد انتو اول المعزومين والله باذن الله 😍

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