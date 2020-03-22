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يوفنتوس يكشف نتيجة فحوصات لاعبيه

Time منذ ساعة
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يوفنتوس يكشف نتيجة فحوصات لاعبيه

وكالات (صدى):
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، نتيجة الفحوصات التي أجراها للاعبيه والتي أثبتت إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وهم على الترتيب دانييلي روغاني، الفرنسي بليز ماتويدي، وأخيرًا الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأجرت إدارة يوفنتوس، فحوصات على جميع لاعبي الفريق، للتأكد من وضعهم الصحي في ظل انتشار " كورونا " وإصابة 3 لاعبين بالفيروس؛ لتؤكد أن جميع اللاعبين غير مصابين بعدوى " كورونا " باستثناء الحالات الثلاث السابقة التي تم تأكيدها.

وأكد يوفنتوس أن جميع اللاعبين لا يعانون من الإصابة، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري، المتواجد حاليًا في البرتغال، إضافة إلى بعض لاعبي الفريق المتواجدين في بلادهم، مثل الألماني سامي خضيرة، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، البوسني بيانيتش، والبرازيلي دوغلاس كوستا.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
هههههههههههه والله انحجرت وانحبست وطفشت وخليها ع الله الحمد لله والله يعديها ع خير يا قلبي المهم كيف أحوالكم انتو وكيف صحتك وين تدوجين حتى انتي اجلسي بالبيت 😂😩
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله يسلمك من كل شر
ابو محمد
اهبل ...
عبدالرحيم
سيارات كيا جيدة، عندي سيىرنتو 2011 شريته وكالة وقتها ولله الحمد ما زال في حالة ممتازة، ولكن اسعار السيارت عمموما بدون استثناء مبالغ فيه، المفروص اي سيارة من تي سىكة تستوي نصف سعرها المعروض
دآنـــــــہہ
والله أني ادخل مرات ومااعلق اشوف الاخبار واطلع اطل عليكم من بعيد 😅 اممم هانت ان شاء الله قريباً بس لحد ما تتعدل الظروف خاصه ذا الايام😩 وكل شي بوقته حلو واكيد انتو اول المعزومين والله باذن الله 😍

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