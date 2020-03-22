يوفنتوس يكشف نتيجة فحوصات لاعبيه

وكالات (صدى):

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، نتيجة الفحوصات التي أجراها للاعبيه والتي أثبتت إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وهم على الترتيب دانييلي روغاني، الفرنسي بليز ماتويدي، وأخيرًا الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأجرت إدارة يوفنتوس، فحوصات على جميع لاعبي الفريق، للتأكد من وضعهم الصحي في ظل انتشار " كورونا " وإصابة 3 لاعبين بالفيروس؛ لتؤكد أن جميع اللاعبين غير مصابين بعدوى " كورونا " باستثناء الحالات الثلاث السابقة التي تم تأكيدها.

وأكد يوفنتوس أن جميع اللاعبين لا يعانون من الإصابة، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم البيانكونيري، المتواجد حاليًا في البرتغال، إضافة إلى بعض لاعبي الفريق المتواجدين في بلادهم، مثل الألماني سامي خضيرة، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، البوسني بيانيتش، والبرازيلي دوغلاس كوستا.