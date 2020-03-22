«الصحة»: 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة (فيديو)

الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن هناك 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة بينهم 72 شخصًا من الجنسية التركية.

‏وأكد متحدث وزارة الصحة، خلال مؤتمرًا صحفيًا، أن الوزارة أجرت 23 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا؛ لافتًا إلى رصد المزيد من الحالات المخالطة؛ داعيًا الجميع بالبقاء في المنزل وتجنب المخالطة والتنقل.

وشدد الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة عدم السفر بين مناطق المملكة إلا للضرورة القصوى وكذلك عدم الخروج من المنزل لتفادي عدوى كورونا، مؤكدًا أن الاهتمام بالنظافة الشخصية وحده لا يكفي بل لا بد من تجنب التجمعات ومخالطة الآخرين؛ فيما حث الجميع على التقيد بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأوضح أن الحالات شملت 72 حالة في مكة المكرمة، و34 في الرياض، و4 في الدمام و4 في القطيف، و3 في الأحساء و3 في الخبر، وواحدة في كل من الظهران والقصيم.