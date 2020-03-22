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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 95.65 نقطة ليقفل عند مستوى 6171.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 194 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدوائية, الوطنية, نماء للكيماويات, بروج للتأمين, وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المعذر ريت, بدجت السعودية, أسمنت الجنوب, الصناعات الكهربائية, والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 9.95% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، أرامكو السعودية, الراجحي, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, مهارة، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 331.78 نقطة ليقفل عند مستوى 5593.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 343 ألف سهم تقاسمتها 1028 صفقة.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
هههههههههههه والله انحجرت وانحبست وطفشت وخليها ع الله الحمد لله والله يعديها ع خير يا قلبي المهم كيف أحوالكم انتو وكيف صحتك وين تدوجين حتى انتي اجلسي بالبيت 😂😩
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله يسلمك من كل شر
ابو محمد
اهبل ...
عبدالرحيم
سيارات كيا جيدة، عندي سيىرنتو 2011 شريته وكالة وقتها ولله الحمد ما زال في حالة ممتازة، ولكن اسعار السيارت عمموما بدون استثناء مبالغ فيه، المفروص اي سيارة من تي سىكة تستوي نصف سعرها المعروض
دآنـــــــہہ
والله أني ادخل مرات ومااعلق اشوف الاخبار واطلع اطل عليكم من بعيد 😅 اممم هانت ان شاء الله قريباً بس لحد ما تتعدل الظروف خاصه ذا الايام😩 وكل شي بوقته حلو واكيد انتو اول المعزومين والله باذن الله 😍

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