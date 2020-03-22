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أمانة المدينة تنظم مواعيد حراج الخضار والأسماك والمواشي

Time منذ 10 دقائق
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أمانة المدينة تنظم مواعيد حراج الخضار والأسماك والمواشي

المدينة المنورة (صدى):
نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، أوقات عمل حراج عدد من الأنشطة ولفترات مختلفة، اشتملت على حراج الخضار والفواكه والأسماك والإبل والأغنام، وذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية في إطار جهود الأمانة الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

و حددت أمانة المنطقة حراج الخضار والفواكه والأسماك على ثلاث فترات تبدأ الأولى من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً, فيما تبدأ الفترة الثالثة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً يوميا.

كما حددت أمانة المنطقة مواعيد حراج الإبل على فترتين تبدأ الأولى من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وفيما يتعلق بحراج الأغنام فقد حددتها الأمانة بفترة واحدة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتنتهي الساعة الثامنة صباحاً.

ودعت أمانة المنطقة رواد تلك المواقع من الدلالين والباعة والعاملين إلى أخذ الاحتياطات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات وغسيل اليدين وتعقيمها واتباع الإرشادات الوقائية كافة.

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أحدث التعليقات

🇸🇦 511 🇸🇦
اي مشهور ذولا الحثاله ماشهرهم الاحثاله مثلهم ببغانات يتابعونهم ويقلدونهم..زمن الرويبضه...
زائر الفجر
هذا الكلام غير صحيح والهدف منه الشوشرة على الهلال ..!! سبق للأعب التصريح بانه سعيد بوجوده مع الهلال وخاصة بالرياض ولا يرغب بالرحيل .. نطالب الإدارة الهلالية من التأكد من صحة الخبر أو إتخاذ ما تراه لصالح الفريق ..
الابهاوى
ايش دخلنا فيهم البس يحب خناقه
عادل عبدالحي حمزة
عفوا تكفون وظفوني مدقق املائي معكم ياصدى انا مدرس لغة انجليزية من 1988 وبحب اللغة العربية جدا عملت في السعودية معلم انجليزي
ماغيري
تكفى ياللي مقطع الدنيا جمال و خقه

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