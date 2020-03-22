بلاغ ضد مشهور أساء لجهود الدولة في مكافحة الفيروس بأقبح الألفاظ

الرياض (صدى):

هاجم المواطنين، أحد مشاهير السناب شات، بعد نشره مقطع فيديو يتحدث فيه عن مراكز الأبحاث في المملكة والعالم، التي تعمل لاكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا.

واعتبر المواطنين أن المشهور استهزء بمراكز الأبحاث التي تعمل على مدار الساعة لإنتاج علاج فعال للفيروس الجديد، واصفًا إياها بأقبح المفردات.

كما دشّن المواطنين وسم "الصخرة يسيء لجهود الدولة"، إذ انتقدوا فيه سلوك مشهور السناب، مطالبين بمحاسبته على ما بدر منه بعد إساءته للأطباء والجنود ولمراكز الأبحاث وفقًا لقولهم.

ويُعد ما قام به المشهور مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إذ نصت المادة من النظام على أنه: يُعاقب يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .

2 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3 - إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

وأعلن أحد المواطنين بأنه رفع بلاغًا ضده عبر تطبيق " كلنا أمن "، معتبرًا في بلاغه أنه يستهزء بإنه سيشارك في علاج كورونا بـ "الطقاع" كواجب وطني ويصف العلاج بأقبح المفردات التي لا تنم دناءة نفسه.

من جانبها، علّقت الكاتبة منيرة المشخص قائلة: " الصخلة " الصخرهيسيلجهود_الدولة " وهي من أول مرة لتفاهاته والكارثه إن مدعي الليبرالية هم الداعمين له هذا لوحده وباء يمشي على الأرض لنشر أوبئة متعددة متى يا كلنا أمن ويا نيابة تطهرون الوطن من أمثلته، فمواصلته المستمرة لنشر وقاحته سمحت لبعض أصحاب العقول الخاوية بتقليده تكفون أدبوه".