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جدة تلتزم بعدم الخروج من المنزل ورصد مخالفات للمحلات الصغيرة (فيديو)

Time منذ ساعة
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جدة تلتزم بعدم الخروج من المنزل ورصد مخالفات للمحلات الصغيرة (فيديو)

جدة (صدى):
التزام أهالي محافظة جدة، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، إذ أصبحت الشوارع هادئة من المواطنين و السيارات.

وأوضح تقرير تليفزيوني، أن حركة الشوارع تهدأ يومًا بعد يوم، خاصة بعد إيقاف نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العام وإيقاف الرحلات الداخلية.

وأشار التقرير، أن المحلات التجارية في الشوارع الرئيسية التزمت بالتوجيهات، لكن تم رصد مخالفات للمحلات الصغيرة في بعض الأحياء الشعبية بجدة وكذلك تزوير المعقمات في المصنع، لكن تعاملت الجهات الأمنية معها.

وتأتي قرارات المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد طالب بالمواطنين والمقيمين عدم الخروج من المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية.

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أحدث التعليقات

🇸🇦 511 🇸🇦
اي مشهور ذولا الحثاله ماشهرهم الاحثاله مثلهم ببغانات يتابعونهم ويقلدونهم..زمن الرويبضه...
زائر الفجر
هذا الكلام غير صحيح والهدف منه الشوشرة على الهلال ..!! سبق للأعب التصريح بانه سعيد بوجوده مع الهلال وخاصة بالرياض ولا يرغب بالرحيل .. نطالب الإدارة الهلالية من التأكد من صحة الخبر أو إتخاذ ما تراه لصالح الفريق ..
الابهاوى
ايش دخلنا فيهم البس يحب خناقه
عادل عبدالحي حمزة
عفوا تكفون وظفوني مدقق املائي معكم ياصدى انا مدرس لغة انجليزية من 1988 وبحب اللغة العربية جدا عملت في السعودية معلم انجليزي
ماغيري
تكفى ياللي مقطع الدنيا جمال و خقه

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