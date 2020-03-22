سيرينا وليامز تعترف: اقترب من حافة الجنون !

وكالات (صدى):

كشفت أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز عن شعورها الدائم بالقلق الأمر الذي يدفعها للجنون على حد قولها بسبب مخاوف الفيروس المستجد .

وأكدت أن الفيروس جعلها تشعر بالوسواس الدائم والخوف الزائد على طفلتها ، قائلة : بسبب القلق أنا على حافة الانفعال. في كل مرة يعطس أحدهم من حولي أو يسعل أصبح مجنونة. عندما أقول أحدهم اقصد ابنتي. عندما عطست في إحدى المرات نظرت إليها بغضب ثم شعرت بالحزن .

وأضافت أنها شعرت بعض الوقت أن خطر الفيروس بعيداً عنها ولن يؤثر عليها ، وقالت "تأجلت دورة إنديان ويلز فجأة، فقلت لا بأس،الأمر غريب لكني أملك بعض الوقت للاستمتاع".

وطالبت سيرينا جمهورها بالإلتزام بإتباع القواعد الصحية وعدم الإستهتار بالفيروس وملازمة المنزل حتى تنفرج الأزمة .