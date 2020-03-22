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سيرينا وليامز تعترف: اقترب من حافة الجنون !

Time منذ ساعة
Views 2007
سيرينا وليامز تعترف: اقترب من حافة الجنون !

وكالات (صدى):
كشفت أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز عن شعورها الدائم بالقلق الأمر الذي يدفعها للجنون على حد قولها بسبب مخاوف الفيروس المستجد .

وأكدت أن الفيروس جعلها تشعر بالوسواس الدائم والخوف الزائد على طفلتها ، قائلة : بسبب القلق أنا على حافة الانفعال. في كل مرة يعطس أحدهم من حولي أو يسعل أصبح مجنونة. عندما أقول أحدهم اقصد ابنتي. عندما عطست في إحدى المرات نظرت إليها بغضب ثم شعرت بالحزن .

وأضافت أنها شعرت بعض الوقت أن خطر الفيروس بعيداً عنها ولن يؤثر عليها ، وقالت "تأجلت دورة إنديان ويلز فجأة، فقلت لا بأس،الأمر غريب لكني أملك بعض الوقت للاستمتاع".

وطالبت سيرينا جمهورها بالإلتزام بإتباع القواعد الصحية وعدم الإستهتار بالفيروس وملازمة المنزل حتى تنفرج الأزمة .

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أحدث التعليقات

🇸🇦 511 🇸🇦
اي مشهور ذولا الحثاله ماشهرهم الاحثاله مثلهم ببغانات يتابعونهم ويقلدونهم..زمن الرويبضه...
زائر الفجر
هذا الكلام غير صحيح والهدف منه الشوشرة على الهلال ..!! سبق للأعب التصريح بانه سعيد بوجوده مع الهلال وخاصة بالرياض ولا يرغب بالرحيل .. نطالب الإدارة الهلالية من التأكد من صحة الخبر أو إتخاذ ما تراه لصالح الفريق ..
الابهاوى
ايش دخلنا فيهم البس يحب خناقه
عادل عبدالحي حمزة
عفوا تكفون وظفوني مدقق املائي معكم ياصدى انا مدرس لغة انجليزية من 1988 وبحب اللغة العربية جدا عملت في السعودية معلم انجليزي
ماغيري
تكفى ياللي مقطع الدنيا جمال و خقه

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