تقليص عدد الموظفين وتعليق طباعة الصحف والمجلات في سلطنة عمان

مسقط (صدى):

وجهت اللجنة العليا بسلطنة عمان للتعامل مع فيروس كورونا، اليوم الأحد، بتقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية بمعدل 70%؛ حيث لا يزيد عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل عن 30% من إجمالي عدد الموظفين.

وقررت اللجنة، منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين؛ فضلًا عن إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.

وأغلقت سلطنة عمان كافة محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة؛ بالإضافة إلى وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.