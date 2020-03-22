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تقليص عدد الموظفين وتعليق طباعة الصحف والمجلات في سلطنة عمان

Time منذ 10 دقائق
Views 1231
تقليص عدد الموظفين وتعليق طباعة الصحف والمجلات في سلطنة عمان

مسقط (صدى):
وجهت اللجنة العليا بسلطنة عمان للتعامل مع فيروس كورونا، اليوم الأحد، بتقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية بمعدل 70%؛ حيث لا يزيد عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل عن 30% من إجمالي عدد الموظفين.

وقررت اللجنة، منع التجمّعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين؛ فضلًا عن إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.

وأغلقت سلطنة عمان كافة محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة؛ بالإضافة إلى وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

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أحدث التعليقات

كان زمان
كلكم تافهين ...!!
كان زمان
الله يستر ..
سيف الحسام
اليهود اخزاهم الله لم يفعلوا مثل هذا مع اخواننا الفلسطينيون فعليكم اللعنة وعليهم فمثل هذه الأحداث تزيدنا يقينا بانتهاء المشروع المجوسي قريبا ان شاء الله.
كان زمان
فعلاً ريفلينو ... هو أعظم لاعب أجنبي مر على الكرة السعودية ...
محسن
تلعبو على عقول الناس بتقولو انها ولدت بعد خمس شهور من الزواج طيب يعني اما كان متزوجها كان عمر الجنين 3 شهور على الميت يعني كرشها كان فدقدمها منفوخ وواضح عليه الحمل لما نام معاها مشفش كرشها بتشتغلو القراء الحكايه تاليف وبس

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