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«الحربي» يوضح سبب تأخر دخول موسم الحر

Time منذ 25 دقيقة
Views 1755
«الحربي» يوضح سبب تأخر دخول موسم الحر

الرياض (صدى):
أوضح خبير الطقس والأرصاد الجوية عبدالله الحربي، اليوم الأحد، سبب تأخر دخول موسم الحر لهذا العام؛ مرجعًا ذلك إلى مرور منخفض علوي بارد هذه الأيام، يتبعه جبهات باردة تنخفض معها درجات الحرارة.

وتوقع عبدالله الحربي، أن يبدأ الحر في الدخول لأجواء المملكة مطلع شهر مايو المقبل؛ لافتًا إلى استمرار تقلبات الأجواء ما بين الباردة والدافئة خلال الأسبوعين القادمة تَبَعًا لمرور المنخفضات العلوية الباردة، والتي دائمًا تتبعها جبهات باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وتعود للارتفاع بعد رحيل هذه الجبهات.

وأكد " الحربي " أنه من المتوقع أن يتأخر دخول الحر هذا العام بسبب هذه العوامل التي تساهم في دخول التيارات الهوائية الباردة على أجواء المملكة والشام والخليج؛ فيما حسب معطيات خرائط الطقس ومسار الكتل الرطبة المدارية، متوقع أن نستقبل حالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع القادم على الوسطى.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الشرقية، والمرتفعات وشرقها، وأجزاء من: (حائل، والقصيم، وتبوك، والجوف) بأمطار متفرقة وعلى نطاق واسع؛ إلا أنها تتركز على الوسطى وغربها والمرتفعات والسواحل الشرقية بشكل أفضل؛ بينما تُعتبر هذه الفترة مميزة بالأمطار الربيعية (المراويح).

وتتميز بغزارة الهطول وتساقط البرد وكثرة الزوابع الرعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية نتيجة هبوط الهواء من السحب الرعدية، وتستمر أمطار المراويح إلى مطلع مايو؛ مشيرًا إلى أنه تتذبذب الحرارة بين الارتفاع والانخفاض إلى الثلث الثاني من أبريل.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يستر ..
سيف الحسام
اليهود اخزاهم الله لم يفعلوا مثل هذا مع اخواننا الفلسطينيون فعليكم اللعنة وعليهم فمثل هذه الأحداث تزيدنا يقينا بانتهاء المشروع المجوسي قريبا ان شاء الله.
كان زمان
فعلاً ريفلينو ... هو أعظم لاعب أجنبي مر على الكرة السعودية ...
محسن
تلعبو على عقول الناس بتقولو انها ولدت بعد خمس شهور من الزواج طيب يعني اما كان متزوجها كان عمر الجنين 3 شهور على الميت يعني كرشها كان فدقدمها منفوخ وواضح عليه الحمل لما نام معاها مشفش كرشها بتشتغلو القراء الحكايه تاليف وبس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وبعدين معك الله يهديك ولايبلانا🤲

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