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شاهد.. رش وتعقيم إسطوانات الغاز في 3 محافظات

Time منذ 15 دقيقة
Views 1447
شاهد.. رش وتعقيم إسطوانات الغاز في 3 محافظات

الرياض (صدى):
قامت بلديات عدد من المحافظات، برش وتعقيم إسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

ووثّقت مقاطع فيديو، أعمال الرش والتعقيم في جميع محلات الغاز بمحافظات القنفذة والرس والخرج.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يستر ..
سيف الحسام
اليهود اخزاهم الله لم يفعلوا مثل هذا مع اخواننا الفلسطينيون فعليكم اللعنة وعليهم فمثل هذه الأحداث تزيدنا يقينا بانتهاء المشروع المجوسي قريبا ان شاء الله.
كان زمان
فعلاً ريفلينو ... هو أعظم لاعب أجنبي مر على الكرة السعودية ...
محسن
تلعبو على عقول الناس بتقولو انها ولدت بعد خمس شهور من الزواج طيب يعني اما كان متزوجها كان عمر الجنين 3 شهور على الميت يعني كرشها كان فدقدمها منفوخ وواضح عليه الحمل لما نام معاها مشفش كرشها بتشتغلو القراء الحكايه تاليف وبس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وبعدين معك الله يهديك ولايبلانا🤲

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