شاهد.. رش وتعقيم إسطوانات الغاز في 3 محافظات

الرياض (صدى):

قامت بلديات عدد من المحافظات، برش وتعقيم إسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

ووثّقت مقاطع فيديو، أعمال الرش والتعقيم في جميع محلات الغاز بمحافظات القنفذة والرس والخرج.