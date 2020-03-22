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إلغاء الزيارة يجميع مستشفيات حفر الباطن
منذ 6 دقائق
1166
حفر الباطن (صدى):
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم الأحد إلغاء الزيارة في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة اعتبارا من اليوم وحتى إشعاراً أخر.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المرضى وذويهم .
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أحدث التعليقات
يارب اسئلك الشفاء العاجل
طيب
ابواحمد
متي سيزول هذا البرغوث عن اليمن والله انه سرطان في رحم اليمن
أبومحمد
حياكم في لبن وتشوفون العجب كل يوم صوت رشاشات وتفحيط وسيارات البلدية حدث ولا حرج والتريلات يتسابقون السيارات وعدم الالتزام بالمسار... لازم تحصل كارثة علشان يمسكونهم او او يلاقون لهم مليون مبرر وما يهمهم أمن الناس وراحتهم... الله يكون بعون الحكومة من هالاشكال الي تسيء لسمعة البلد
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله ياخذك
محمد
الصراحة هذي اعراض الدخان الجديد كيف افرق الحين
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