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سحب رعدية ممطرة على جازان ونجران

Time منذ 20 دقيقة
Views 1324
سحب رعدية ممطرة على جازان ونجران

جازان (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الدرب ، و الريث ، و الطوال ، والعارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.

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أحدث التعليقات

يارب اسئلك الشفاء العاجل
طيب
ابواحمد
متي سيزول هذا البرغوث عن اليمن والله انه سرطان في رحم اليمن
أبومحمد
حياكم في لبن وتشوفون العجب كل يوم صوت رشاشات وتفحيط وسيارات البلدية حدث ولا حرج والتريلات يتسابقون السيارات وعدم الالتزام بالمسار... لازم تحصل كارثة علشان يمسكونهم او او يلاقون لهم مليون مبرر وما يهمهم أمن الناس وراحتهم... الله يكون بعون الحكومة من هالاشكال الي تسيء لسمعة البلد
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله ياخذك
محمد
الصراحة هذي اعراض الدخان الجديد كيف افرق الحين

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