سخرية عارمة من قرار «أردوغان» بفرض حظر التجول على من تتجاوز أعمارهم 65 عام !

أنقرة (صدى):

أثار قرار الرئيس التركي " أردوغان " بفرض حظر التجول على من تتجاوز أعمارهم 65 عام الإنتقاد والسخرية في ظل ارتفاع أعداد المصابين وعدم تفريق الفيروس بين الفئات العمرية المختلفة!

وأكد محللون أن قرار "أردوغان " لا يرقى للأزمة الراهنة بعد ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 670 حالة فضلاً عن الوفيات .

وأشاروا إلى أن تصريحات وزير الصحة التركي " فخر الدين قوجه " بأن مخاطر الوفاة تزداد لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قرارات مثيرة للسخرية في ظل استثناء الآخرين الذين قد يجلبون العدوى لتلك الفئات بالفعل ويتعرضون لمخاطر الفيروس .

كما أن هذه الفئة العمرية بلغت سن التقاعد وأغلبها يخضع للحجر المنزلي بطبيعة الحال ما يجعل القرار خاوياً ويكشف عن ضعف كبير في تقدير الأمور لدى النظام التركي الذي لا يهمه إلا التظاهر بإستقرار الأوضاع لديه .

وكان "أردوغان " قد اضطر امس لإعلان حظر التجول على هذا النحو بعد تصاعدمطالب الرأي العام بفرض حظر التجول جراء التصاعد الهائل في أعداد المصابين .