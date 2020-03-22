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سخرية عارمة من قرار «أردوغان» بفرض حظر التجول على من تتجاوز أعمارهم 65 عام !

Time منذ 52 دقيقة
Views 1570
سخرية عارمة من قرار «أردوغان» بفرض حظر التجول على من تتجاوز أعمارهم 65 عام !

أنقرة (صدى):
أثار قرار الرئيس التركي " أردوغان " بفرض حظر التجول على من تتجاوز أعمارهم 65 عام الإنتقاد والسخرية في ظل ارتفاع أعداد المصابين وعدم تفريق الفيروس بين الفئات العمرية المختلفة!

وأكد محللون أن قرار "أردوغان " لا يرقى للأزمة الراهنة بعد ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 670 حالة فضلاً عن الوفيات .

وأشاروا إلى أن تصريحات وزير الصحة التركي " فخر الدين قوجه " بأن مخاطر الوفاة تزداد لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قرارات مثيرة للسخرية في ظل استثناء الآخرين الذين قد يجلبون العدوى لتلك الفئات بالفعل ويتعرضون لمخاطر الفيروس .

كما أن هذه الفئة العمرية بلغت سن التقاعد وأغلبها يخضع للحجر المنزلي بطبيعة الحال ما يجعل القرار خاوياً ويكشف عن ضعف كبير في تقدير الأمور لدى النظام التركي الذي لا يهمه إلا التظاهر بإستقرار الأوضاع لديه .

وكان "أردوغان " قد اضطر امس لإعلان حظر التجول على هذا النحو بعد تصاعدمطالب الرأي العام بفرض حظر التجول جراء التصاعد الهائل في أعداد المصابين .

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أحدث التعليقات

زاهرالشمراني
والله اللي راتبه اقل من عشرة الاف واللي اكثر درب كل راتب معروف البنوك وفيزا ومعارض السيارات وشركة اليسر لها نصيب في رواتبنا هذا غير شركة المياه المفترية وشركة المهرباء المتغطرسه وشركات الاتصالات ولكن الى الله المشتكى
جميل الباشا
السلام عليكم عندي استفسار والي عنده زياره عائليه وقربت تنتهي هل يشملها القرار أو لازم يروح يجددها ارجو الرد
غييييوووورررر
اخصوه وفكوه
ابو اميرة الاهدل
ما ضوعه.. يتحمد العافية .. هذولي بعد ثلاثة شهور يرجعو يسددو..
جرح الموده
الحمد الله مؤتمر الشيشان الاسلامي طرد الوهابيه من الاسلام والقمه الاسلاميه في ماليزيا لم تدعو الوهابيه للانضمام لهم يعني الوهابيه ليست من الاسلام

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