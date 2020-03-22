«الجوازات» توضح من يشملهم قرار الإعفاء من المقابل المالي

الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن من يشملهم قرار الإعفاء من المقابل المالي الذي صدر مؤخرًا دعمًا للأثر المالي والاقتصادي للوضع الراهن، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " ‏‎السلام عليكم هل هذا القرار الذى يخص تمديد الإقامة لمدة ٣ شهور يشمل الموجودين خارج المملكه وداخلها أم خارج المملكة فقط نأمل الإفادة " .

وأجاب حساب الجوازات: " ‏‎أهلا بك، الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل " .

وأضافت: " الإعفاء لمن انتهت صلاحية سريان هوية مقيم من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق 20/3/2020م وحتى ١٤٤١/١١/٠٩هـ الموافق 30/6/2020م . سعدنا بتواصلك " .