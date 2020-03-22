«الجوازات» توضح من يشملهم قرار الإعفاء من المقابل المالي

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " السلام عليكم هل هذا القرار الذى يخص تمديد الإقامة لمدة ٣ شهور يشمل الموجودين خارج المملكه وداخلها أم خارج المملكة فقط نأمل الإفادة " .
وأجاب حساب الجوازات: " أهلا بك، الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل " .
وأضافت: " الإعفاء لمن انتهت صلاحية سريان هوية مقيم من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق 20/3/2020م وحتى ١٤٤١/١١/٠٩هـ الموافق 30/6/2020م . سعدنا بتواصلك " .