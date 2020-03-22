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القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

زاهرالشمراني
والله اللي راتبه اقل من عشرة الاف واللي اكثر درب كل راتب معروف البنوك وفيزا ومعارض السيارات وشركة اليسر لها نصيب في رواتبنا هذا غير شركة المياه المفترية وشركة المهرباء المتغطرسه وشركات الاتصالات ولكن الى الله المشتكى
جميل الباشا
السلام عليكم عندي استفسار والي عنده زياره عائليه وقربت تنتهي هل يشملها القرار أو لازم يروح يجددها ارجو الرد
غييييوووورررر
اخصوه وفكوه
ابو اميرة الاهدل
ما ضوعه.. يتحمد العافية .. هذولي بعد ثلاثة شهور يرجعو يسددو..
جرح الموده
الحمد الله مؤتمر الشيشان الاسلامي طرد الوهابيه من الاسلام والقمه الاسلاميه في ماليزيا لم تدعو الوهابيه للانضمام لهم يعني الوهابيه ليست من الاسلام

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