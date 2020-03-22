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تسهيلات لشركات العمرة لتجاوز الأزمة بعد التعليق

Time منذ ساعة
Views 1596
تسهيلات لشركات العمرة لتجاوز الأزمة بعد التعليق

الرياض (صدى):
قررت وزارة الحج والعمرة، تقديم تسهيلات لشركات ومؤسسات العمرة، بغرض تخفيف الآثار المترتبة على التعليق المؤقت بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن بين التسهيلات، خفض قيمة الضمان المالي لشركات العمرة الفاعلة التي تخلو من أية تخلف أو مخالفات جوهرية إلى ٢٥٠ ألف ريال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

كما يسمح للشركات الاعتذار عن العمل لمدة سنة كاملة، والسماح بالعمل بالحد الأدنى من الموظفين خلال فترة تعليق العمرة.

وتضمنت التسهيلات، إعداد ورش عمل للشركات بشأن إستراتيجيات التعافي من الأزمة، وتطوير العمل وتحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة.

كما تضمنت السماح بتخفيض رأس مال الشركات في السجل التجاري إلى ٥٠٠ ألف ريال، وتأجيل سداد المخالفات غير الجوهرية لمدة ستة أشهر.

إضافة إلى خفض الحد الأدنى لفروع الشركات إلى فرع واحد في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

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أحدث التعليقات

ابو طلال
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل بلاء ومكروه . اللهم انا نسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره . اللهم احفضنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا وايماننا ونعوذ بعضمتك ان تغتال من تحتنا
🇸🇦 511 🇸🇦
اكيد جهاز التمرين ماخذه تقصيد....
المليليح
اغلب المقيمين عندنا يستغلوا اي فرصة او ظروف البلد وعايشين على الهمجية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه فيكي شي😟
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يارب أسئلك الشفاء العاجل🤔 سلامات فيكي شي يابنت🤔

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