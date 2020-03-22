تسهيلات لشركات العمرة لتجاوز الأزمة بعد التعليق

الرياض (صدى):

قررت وزارة الحج والعمرة، تقديم تسهيلات لشركات ومؤسسات العمرة، بغرض تخفيف الآثار المترتبة على التعليق المؤقت بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن بين التسهيلات، خفض قيمة الضمان المالي لشركات العمرة الفاعلة التي تخلو من أية تخلف أو مخالفات جوهرية إلى ٢٥٠ ألف ريال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

كما يسمح للشركات الاعتذار عن العمل لمدة سنة كاملة، والسماح بالعمل بالحد الأدنى من الموظفين خلال فترة تعليق العمرة.

وتضمنت التسهيلات، إعداد ورش عمل للشركات بشأن إستراتيجيات التعافي من الأزمة، وتطوير العمل وتحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة.

كما تضمنت السماح بتخفيض رأس مال الشركات في السجل التجاري إلى ٥٠٠ ألف ريال، وتأجيل سداد المخالفات غير الجوهرية لمدة ستة أشهر.

إضافة إلى خفض الحد الأدنى لفروع الشركات إلى فرع واحد في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.