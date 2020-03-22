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بالفيديو..قريب إعلامي يصاب بالفيروس بعد لقاءه صديقا عائدا من تركيا

Time منذ ساعة
Views 1921
بالفيديو..قريب إعلامي يصاب بالفيروس بعد لقاءه صديقا عائدا من تركيا

علي القحطاني (صدى):
عرض الإعلامي ماجد الحامد، مقطعا مسجلا لأحد أقاربه، بعدما أصيبي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصاب، أنه قبل ظهور أعراض المرض بأسبوع، كان قد التقى بصديق له عائدا من تركيا.

وقال: " مرينا بأحد الاستراحات في الهدا لشرب القهوة واتجهنا لصلاة العشاء، الرجل كان في تركيا حاملا للمرض لكن ما يدري " .

وأضاف: " بعد أسبوع شعرت بالتعب وأعراض المرض لدرجة عدم استطاعتي الصلاة، وبعدها اتصلت بي وزارة الصحة، وأخذوا عينات وأظهرت النتيجة بأنه حامل للمرض " .

وقال المصاب والذي بدى على صوته الإعياء الشديد: " ما ادري كيف انتقلت العدوى ما اختلطنا به كثير ولا جلست حتى قريب منه " .

وتشدد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي، واتباع التعليمات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع إلى أن تتم السيطرة على الفيروس القاتل.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينهم 5 ممارسين صحيين، ليصل إجمالي المصابين إلى 392 إصابة.

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أحدث التعليقات

سهااام
شكلها قطوه مو كلب
ابو عمار
طيب
الملل
اعوذ بالله من شياطين الانس والجن
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
احسن يتمدد ويتقبظ على راحته
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
احسن يتمدد ويتقبظ على راحته

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