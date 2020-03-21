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أمطار على محافظة طريف

Time منذ 4 ساعات
Views 1722
Comment 2
أمطار على محافظة طريف

طريف (صدى):
هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

وافي
هذا الوباء رسالة من ملك الملوك وكاسر الجبابرة لكل طاغوت مفسد وظالم على وجة الارض اللهم ارفع عنا الوباء ولاتعاقبنا بما فعل السفهاء منا
دآنـــــــہہ
انثبري بالبيت حالك حالنا 😌 حلوه ذي 🙃
ساهر الليل
لا لا لا لا لا أيش الكلام هذا كل التعليقات ضد البنوك طيب اصبروا وشوفوا البنوك مع نزول الرواتب أيش تعمل لا لا لا ااااا لاتقولوا إلا خير مسؤولي البنوك في المملكه ناس طيبين محترمين وهم أول من يبادرون بخدمة المواطن وبمشيئة الإعفاء من سداد الأقساط ولمدة ثلاثة أشهر كل من أساء في تعليقه للبنوك يحذف مشاركته عشان تعطون مسؤولي البنوك دافع لخدمتنا😜
مغرد
تمثيل مو مصاب بس من الدجل الي يسوونه انا اعتبرهم عا يشين في جهل وظلال
علي الاسمري
البنوك لو فيها خيرواحساس بالمسؤليه فزعت للجنود اللي في الحد الجنوبي لاكن جشع البنوك عندنا اكبر واعظم من انهم ينظرون بالتأجيل لائي سبب لوكان شمس كان من امس للأسف مووووت الاحساس بالمسؤليه

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