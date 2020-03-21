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"جامعة الحدود الشمالية" تلغي اختباراتها الفصلية والنهائية

Time منذ 4 ساعات
Views 2131
"جامعة الحدود الشمالية" تلغي اختباراتها الفصلية والنهائية

رافع فريح (صدى):
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن عدد من القرارت التي تهم الطلاب والطالبات بعد اجتماع مدير الجامعة مع وكلاء الجامعة ومساعديهم وعمداء الكليات والعمادات المساندة المعنية بالعملية التعليمية (عن بعد) اليوم السبت.

وقدمت الجامعة التوصية باستكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ( Black Board ) حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440 / 1441هـ.

وقررت إلغاء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية المقررة سابقًا بحسب التقويم الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، وتغييرها بالتقويم المستمر من خلال استخدام بدائل التقويم المقترحة من وزارة التعليم.

وتغيير نظام التقديرات للنتيجة النهائية للمقررات إلى (ناجح / راسب) من دون درجة (أي لا تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب).

كما قررت إتاحة الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون أن يحسب من ضمن المدة النظامية، وإتاحة الانسحاب من المقرر أو عدة مقررات دون أي قيود.

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أحدث التعليقات

وافي
هذا الوباء رسالة من ملك الملوك وكاسر الجبابرة لكل طاغوت مفسد وظالم على وجة الارض اللهم ارفع عنا الوباء ولاتعاقبنا بما فعل السفهاء منا
دآنـــــــہہ
انثبري بالبيت حالك حالنا 😌 حلوه ذي 🙃
ساهر الليل
لا لا لا لا لا أيش الكلام هذا كل التعليقات ضد البنوك طيب اصبروا وشوفوا البنوك مع نزول الرواتب أيش تعمل لا لا لا ااااا لاتقولوا إلا خير مسؤولي البنوك في المملكه ناس طيبين محترمين وهم أول من يبادرون بخدمة المواطن وبمشيئة الإعفاء من سداد الأقساط ولمدة ثلاثة أشهر كل من أساء في تعليقه للبنوك يحذف مشاركته عشان تعطون مسؤولي البنوك دافع لخدمتنا😜
مغرد
تمثيل مو مصاب بس من الدجل الي يسوونه انا اعتبرهم عا يشين في جهل وظلال
علي الاسمري
البنوك لو فيها خيرواحساس بالمسؤليه فزعت للجنود اللي في الحد الجنوبي لاكن جشع البنوك عندنا اكبر واعظم من انهم ينظرون بالتأجيل لائي سبب لوكان شمس كان من امس للأسف مووووت الاحساس بالمسؤليه

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