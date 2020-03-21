"جامعة الحدود الشمالية" تلغي اختباراتها الفصلية والنهائية

رافع فريح (صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن عدد من القرارت التي تهم الطلاب والطالبات بعد اجتماع مدير الجامعة مع وكلاء الجامعة ومساعديهم وعمداء الكليات والعمادات المساندة المعنية بالعملية التعليمية (عن بعد) اليوم السبت.

وقدمت الجامعة التوصية باستكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ( Black Board ) حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1440 / 1441هـ.

وقررت إلغاء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية المقررة سابقًا بحسب التقويم الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، وتغييرها بالتقويم المستمر من خلال استخدام بدائل التقويم المقترحة من وزارة التعليم.

وتغيير نظام التقديرات للنتيجة النهائية للمقررات إلى (ناجح / راسب) من دون درجة (أي لا تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب).

كما قررت إتاحة الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون أن يحسب من ضمن المدة النظامية، وإتاحة الانسحاب من المقرر أو عدة مقررات دون أي قيود.