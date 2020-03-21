استطلاع لـ «صدى»: الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار "كورونا" "كافية"

نايف السالم (صدى):

كشف استطلاع رأي لقراء صحيفة " صدى " الإلكترونية، عن آراء القراء في الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس " كورونا ".

ورأى 63% من المتابعين إن الإجراءات كافية وحكيمة، فيما أبدى 37% أنها غير كافية.