تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
شوق الهادي تشعر بالملل في الحجر المنزلي
منذ 6 ساعات
2950
6
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
وافي
هذا الوباء رسالة من ملك الملوك وكاسر الجبابرة لكل طاغوت مفسد وظالم على وجة الارض اللهم ارفع عنا الوباء ولاتعاقبنا بما فعل السفهاء منا
دآنـــــــہہ
انثبري بالبيت حالك حالنا 😌 حلوه ذي 🙃
ساهر الليل
لا لا لا لا لا أيش الكلام هذا كل التعليقات ضد البنوك طيب اصبروا وشوفوا البنوك مع نزول الرواتب أيش تعمل لا لا لا ااااا لاتقولوا إلا خير مسؤولي البنوك في المملكه ناس طيبين محترمين وهم أول من يبادرون بخدمة المواطن وبمشيئة الإعفاء من سداد الأقساط ولمدة ثلاثة أشهر كل من أساء في تعليقه للبنوك يحذف مشاركته عشان تعطون مسؤولي البنوك دافع لخدمتنا😜
مغرد
تمثيل مو مصاب بس من الدجل الي يسوونه انا اعتبرهم عا يشين في جهل وظلال
علي الاسمري
البنوك لو فيها خيرواحساس بالمسؤليه فزعت للجنود اللي في الحد الجنوبي لاكن جشع البنوك عندنا اكبر واعظم من انهم ينظرون بالتأجيل لائي سبب لوكان شمس كان من امس للأسف مووووت الاحساس بالمسؤليه
أخر الأخبار
رسالة تفاؤلية من تركي آل الشيخ
منذ 5 دقائق
1142
بالفيديو..إيراني يسوِّق زيتًا عطريًا لمرضى الكورونا: " هذا من النبي ﷺ " !
منذ 30 دقيقة
1329
" مشهور " يستغل القاصرات جنسيًا
منذ ساعة
2420
الرعب يتملك الإسرائيليين
منذ ساعة
1624
مواطنون بعد البقاء في المنزل: " الحجر يصلح العلاقات الزوجية "
منذ ساعة
1700
أم تقتل طفليها وابن الجيران بعد فشلها في قتل ابنها الثالث!
منذ ساعة
1918
هكذا تعاطفت شعوب العالم مع مأساة إيطاليا بسبب كورونا
منذ ساعة
722
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بالفيروس المستجد
منذ ساعتين
2122
شاب يسافر وحيدا على متن طائرة خالية من المسافرين
منذ ساعتين
867
فهد الروقي : اعظم لاعب حضر للمملكة لاعب الهلال ريفيلينو
منذ ساعتين
218