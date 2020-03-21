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بالفيديو.. المئات يخرجون بالدراجات البخارية مخترقين الإجراءات الاحترازية بصبيا

Time منذ 7 ساعات
Views 6403
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بالفيديو.. المئات يخرجون بالدراجات البخارية مخترقين الإجراءات الاحترازية بصبيا

جازان (صدى):
اخترق المئات من الأشخاص الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالخروج إلى شوارع صيبا.

وأظهر فيديو الشباب وهم على دراجات بخارية دون أي اهتمام لما أقرته وزارة الصحة من ضرورة التزام المنزل.

وكانت بلدية محافظة صبيا أغلقت عددا من المحلات والمجمعات التجارية والمشاغل النسائية وصوالين الحلاقة المشمولة بالقرارات الاحترازية، في حملة رقابية مكثفة نفذتها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية والخدمات خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضح رئيس البلدية سفر الشهراني، أنه في إطار الأعمال المتواصلة للحد من انتقال فايروس كورونا، وتنفيذاً للتوجيهات الوزارية ومتابعة من أمانة منطقة جازان، فإن البلدية مستمرة في حملاتها الرقابية المكثفة من قبل مراقبي ومراقبات البلدية على المحلات التجارية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وغيرها في المحافظة، ضمن الجهود الاحترازية التي تقوم بها البلدية في مواجهة فايروس كورونا، وضمان حماية وسلامة المجتمع.

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أحدث التعليقات

وافي
هذا الوباء رسالة من ملك الملوك وكاسر الجبابرة لكل طاغوت مفسد وظالم على وجة الارض اللهم ارفع عنا الوباء ولاتعاقبنا بما فعل السفهاء منا
دآنـــــــہہ
انثبري بالبيت حالك حالنا 😌 حلوه ذي 🙃
ساهر الليل
لا لا لا لا لا أيش الكلام هذا كل التعليقات ضد البنوك طيب اصبروا وشوفوا البنوك مع نزول الرواتب أيش تعمل لا لا لا ااااا لاتقولوا إلا خير مسؤولي البنوك في المملكه ناس طيبين محترمين وهم أول من يبادرون بخدمة المواطن وبمشيئة الإعفاء من سداد الأقساط ولمدة ثلاثة أشهر كل من أساء في تعليقه للبنوك يحذف مشاركته عشان تعطون مسؤولي البنوك دافع لخدمتنا😜
مغرد
تمثيل مو مصاب بس من الدجل الي يسوونه انا اعتبرهم عا يشين في جهل وظلال
علي الاسمري
البنوك لو فيها خيرواحساس بالمسؤليه فزعت للجنود اللي في الحد الجنوبي لاكن جشع البنوك عندنا اكبر واعظم من انهم ينظرون بالتأجيل لائي سبب لوكان شمس كان من امس للأسف مووووت الاحساس بالمسؤليه

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