بالفيديو.. المئات يخرجون بالدراجات البخارية مخترقين الإجراءات الاحترازية بصبيا

جازان (صدى):

اخترق المئات من الأشخاص الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالخروج إلى شوارع صيبا.

وأظهر فيديو الشباب وهم على دراجات بخارية دون أي اهتمام لما أقرته وزارة الصحة من ضرورة التزام المنزل.

وكانت بلدية محافظة صبيا أغلقت عددا من المحلات والمجمعات التجارية والمشاغل النسائية وصوالين الحلاقة المشمولة بالقرارات الاحترازية، في حملة رقابية مكثفة نفذتها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية والخدمات خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضح رئيس البلدية سفر الشهراني، أنه في إطار الأعمال المتواصلة للحد من انتقال فايروس كورونا، وتنفيذاً للتوجيهات الوزارية ومتابعة من أمانة منطقة جازان، فإن البلدية مستمرة في حملاتها الرقابية المكثفة من قبل مراقبي ومراقبات البلدية على المحلات التجارية والمطاعم وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وغيرها في المحافظة، ضمن الجهود الاحترازية التي تقوم بها البلدية في مواجهة فايروس كورونا، وضمان حماية وسلامة المجتمع.