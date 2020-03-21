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حسم الجدل حول عودة نيمار إلي برشلونة مجددا 

Time منذ 8 دقائق
Views 1153
حسم الجدل حول عودة نيمار إلي برشلونة مجددا 

وكالات (صدى):
وافق نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني مجددًا.

وكان نيمار قد وافق على الانتقال إلى برشلونة في الموسم الماضي، لكن المطالب المادية لناديه الحالي منعت استكمال الصفقة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن النجم البرازيلي أخبر مسئولي البارسا، بأنه سيفعل كل شيء من أجل الضغط على إدارة النادى الباريسي للموافقة على رحيله الصيف المقبل.

وتجاهل نيمار عرض تجديد عقده مع سان جيرمان، والذي قدمته إدارة ناديه في شهر أكتوبر الماضى.كما أوضحت الصحيفة أن نيمار يريد الاستمرار في التركيز على المباريات التي يخوضها مع الفريق الباريسي من أجل مساعدته في الفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
رحمةالله عليك يبو راشد أطيب شخص عرفته في حياتي كل الناس تعرفه وتشهد له بالخير
نجاة محمد
ربنا يحفظكم
واضح*** وصريح***
الله يستر العيار اللي ما يصيب يدوش..
جمال محمد
يعطيكم العافيه
جمال محمد
يعطيكم العافيه

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