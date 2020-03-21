إغلاق المحلات التجارية في جميع مناطق المملكة باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود 

الرياض (صدى):

صدرت أوامر لعدد من التدابير للحد من مخاطر وباء كورونا في جميع المناطق والمحافظات.

وشملت الإجراءات المطلوبة: إغلاق محلات تجهيز الحفلات والأفراح، وإغلاق جميع المحلات والأنشطة التجارية بما فيها الواقع على الشوارع التجارية بأنواعها المختلفة والمطاعم.

وتضمنت أيضا خدمة التوصيل والعربات المتنقلة والثابتة لبيع وتقديم وتجهيز الأطعمة والمشروبات و منتجات الأسر المنتجة من 8 مساء إلى 6 صباحاً ويستشنى من ذلك الصيدليات والمنشآت الطبية وخدمات التزود بالوقود في محطات الوقود ومحلات التموينات الغذائية والسوبر ماركت والهيبرماركت.

وبحسب الأوامر فإنه يمنع أي تجمعات وفي أي موقع والقيام بحملات تسيتهدف التجمعات يكون النصح أولاً ومن لم يتجاوب يكون الحزم لإعتماده وتنفيذه إعتباراً من هذا اليوم السبت.