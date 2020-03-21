 مدير جامعة القصيم لأعضاء هيئة التدريس في لفتة أبّوية حانية: يسروا ولا تعسروا على الطلاب

بريدة (صدى):

وجه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، مدير جامعة القصيم، رسالة شكر بعث بها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في لفتة أبوية حانية، عن أمله بتفهم طبيعة المرحلة والتيسير على الطلاب والطالبات وتذليل الصعوبات لهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم .

وأضاف الداود، خلال رسالته التي بعث بها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الشكر للزملاء والزميلات من أساتذة الجامعة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في هذه المرحلة مع طلابهم، مذكرًا إياهم بضرورة التيسير على الطلاب والطالبات.

وقال الداود :" يسروا ولا تعسروا "، وذلك نظرًا للظرف الراهن في الحد من انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من التحول للتعليم عن بُعد.

ودشن مواطنون هاشتاق بعد تغريدة من مدير جامعة القصيم حث فيها الأساتذة على التيسير على الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة تحت عنوان :" شكرا مدير جامعه القصيم ".