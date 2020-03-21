ذهبت لتنظيف شقة من أجل لقمة العيش فاغتصبها 4 أشخاص بدون شفقة

القاهرة (صدى):

أجبرتها لقمة العيش على العمل في البيوت، من أجل انقاذ ابنتها من «الحاجة والعوز»، ولم تكن تعلم أن ما يخبئه لها القدر أصعب مما تحملته.

تحكي «أسماء» قصتها، قائلة إن صاحب مكتب تشغيل عاملات هاتفها ليخبرها بأن هناك شخص يريد من ينظف شقته بمنطقة تسمى الخصوص في إحدى محافظات مصر، مقابل ٤٠٠ جنيه، وهو ما لم تفكر فيه معربة عن موافقتها على الفور.

ذهبت أسماء وابنتها ذات الـ٥ أعوام على كتفها، وابتسامة تعلو وجههما بالتفكير في اليومية التي ستوفر لهما غداء أسبوع وقد يفيض.

وصلت الشقة، ففتح لها شخص يدعى إبراهيم، وأخبارها أنه مالك الشقة، فدخلت واضعة صغيرتها على الأرض لتبدأ عملها، فيما أعطى الرجل العصير لطفلتها، في وجود صاحب مكتب التشغيل.

دقائق قليلة، وفوجئت المجني عليها بفقدان ابنتها الوعي، فيما خرج شخصان آخران يحمل أحدهما مطواة فى يده، وطلب المتهمين الـ 4 منها ممارسة الجنس معها وإلا قتلوها وابنتها.

ببكاء شديد، تستكمل أسماء مأساتها: «تناوبوا على اغتصابي وسط صرخاتى بدون رحمة منهم، ساعة كاملة يمزقون جسدي، لم تنقذني توسلاتي إليهم».

واستكملت: «لم يكتفوا بذلك بل سرقوا متعلقاتي الشخصية، هاتفي المحمول، والبطاقة الشخصية، ومبالغ مالية وطردوني».

رغم الصدمة التي عانتها أسماء، استغاثت بسكان العمارة، والذين قاموا بحمايتها وتوجهوا معها إلى قسم الشرطة، للإدلاء بأقوالهم».

وتم الكشف عليها بعد تقديم البلاغ، وتوجهت قوة من مباحث المركز برفقتها إلى الشقة، لافتة إلى أنه عقب وصولهم وجدوها خالية.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن زوجة مالك الشقة تركت المنزل بسبب خلافات بينهما، وأعطتهم بطاقة الزوج.

وتم الكشف عن أن المتهمين قاموا بالاتفاق والاعتداء عليها، مع صاحب مكتب التخديم، فيما يتم استكمال القضية والتي تحولت أمام رئيس محكمة جنح الخصوص في جلسة المحاكمة، إلى قضية ممارسة الفسق والفجور، وتحويل المجني عليها لمتهمة.