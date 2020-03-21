طرائف الشركات السياحية ومشاغلها رغم تعطل العمل !

الرياض (صدى):

تعتبر الشركات السياحية أول المجالات التي توقف نشاطها للحد من انتشار الفيروس ما جعل مواقع التواصل الإجتماعي ملاذ للموظفين والقيادات لعمل إجتماعات العمل والتكليفات وتخفيف الضغط على الموظفين والعاملين نتيجة توقف العمل وحظر التجوال والحجر الصحى .

ويقول أحد المدراء بالقصيم ، علي الرغم من الخسارة التى تلاحقه بسبب الفيروس إلا أن الصحة أهم ، ويتواصل مع موظفيه عبر الواتساب للتوجيهات مشيراً إلى قيام الموظفين بأداء المطلوب منهم في أقل وقت وسرعة،فبالعزيمة والاصرار يستطيع الانسان فعل اى شى مهما كانت الظروف .

كما يري أحد المدراء بالطائف ،أن التواصل الأجتماعى والواتساب أصبح هو السبيل الوحيد لتقليل الخسائر والتواصل مع الموظفين، من خلال الاجتماعات ،وفى ذلك الاثناء يحاول البعض الخروج عن الموضوع لاخر ولكننى لا أسمح بذلك مع مراعاة الضغوط التى يعانى منها الموظغون بسبب توقف العمل ، ولا مانع من تبادل النكات والفيديوهات الخفيفة لتخفيف التوتر عن الموظفين .

ويقول أحد المدراء اتفقت مع الأصدقاء في جروب خاص، والموظفين في جروب آخر؛ على تخصيص برنامج يومي نقضي به أوقاتنا بالتواصل عبر الإنترنت، تتخلّله راحة، والتواصل عبر الواتساب؛ حيث نطرح موضوعًا معينًا يهم الجميع بعيدًا الفيروس مثل خطة العمل المستقبلية، أو إرسال مقاطع الفيديو والنكات، ونعلق عليها؛ لأنها تخفّف من حدة التوتّر التي يشعر بها أغلب المواطنين ، ليوكد ن العطلات قد تكون مفيدة في كثير من الأحيان .