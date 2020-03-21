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إلغاء الاختبارات النهائية التقليدية في «جامعة المجمعة»

Time منذ ساعة
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إلغاء الاختبارات النهائية التقليدية في «جامعة المجمعة»

الرياض (صدى):
قررت جامعة المجمعة، اليوم السبت، إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441 / 1440 هـ؛

استنادًا على توجيهات وزير التعليم والمبلغة بخطاب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار رقم ۸۲۵۳۰ بتاريخ ۷ / ۲۳ / 1441هـ.

وصدر قرار اللجنة الاستشارية العليا برئاسة مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن؛ بإلغاء كافة الاختبارات النهائية التقليدية المقررة سابقأ حسب التقويم الأكاديمي لجميع مراحل الجامعة؛ فضلًا عن الحرص على أن تكون جميع آليات التقويم للاختبارات النهائية تراعي مبدأ التيسير على الطلبة ودعم الخريجين بما لا يؤثر سلبا على معدلاتهم التراكمية ومواعيد تخرجهم، ويحقق نواتج التعلم المنشودة.

وأكدت اللجنة، على استمرار التعليم عن بعد عن طريق القنوات المخصصة لذلك لاستكمال المقررات الدراسية، وذلك حتى نهاية شهر شعبان لعام 1441هـ؛ فيما تقوم الأقسام العلمية بوضع آلية تقويم بديلة للامتحانات النهائية، وذلك وفقا لما ورد للجامعة من خيارات في خطاب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، وبإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس، ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فيما يخص برامج الدراسات العليا.

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أحدث التعليقات

ابو تركي
مانبي هم يأجلونها نبي الفكه منها ونخلص منها
العدناني
إنا لله وإنا إليه راجعون لازم نقف خلف ولاة الأمر يدا واحدة في مساعيهم هذا ونشكر نشكر نشكر كل ممارس صحي وطبيب وكذلك الامن والبلديات ووزارة الصحة ومن وراءهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين على هذه الوقفات القوية والمباركة وحمى الله البلد
العدناني
لقطة من فيلم جمس بوند يعرف صاحب هذي الاشاعة انه غبي هههههه
كوكب
عندي قرضين ومفصول من العمل ولاعندي دخل غير ساند وهذا الشهر راح ينقطع بيسحبون السياره والبنك يطالب اعرف الأنسانيه ميته من زمان وكملها كورونا
إبراهيم عبدالله الصرامي
تبع وزاره الاسكان

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