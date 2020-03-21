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«الحصيني»: اليوم أول أيام موسم الحميمين تكثر فيه الحساسية والأنفلونزا

Time منذ ساعتين
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«الحصيني»: اليوم أول أيام موسم الحميمين تكثر فيه الحساسية والأنفلونزا

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم السبت، هو أول أيام موسم الحميمين "بياع الخبل عباته"، وثاني منازل فصل الربيع؛ حيث الانقلاب الربيعي فلكيًّا، وفيه تتعامد الشمس على خط الاستواء.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه يتساوى فيه الليل والنهار، ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل، وأيامه 26 يوماً، ونجومه: "سعد الأخبية والمقدم" كل واحد منها 13 يومًا؛ مضيفًا: " من فضل الله علينا أن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة؛ وإنما بشكلٍ متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات ".

وتابع: " فهذه الفترة تأخذنا تدريجيًا من الشتاء إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم "؛ لافتًا إلى أن هذه الفترة تشتهر بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة، من حر وبرد ومطر وغبار، وتكثر فيها الرياح وتشتدّ، وفيها موسم المراويح أو السريات، وهي سحب رعدية ممطرة تنشأ في فترة الظهيرة وتسري في الليل، وتقطع مسافات طويلة.

وقال أن أحياناً تكون من السحب العملاقة المعروفة بكثافة بروقها وغزارة مطرها، وحبات بردها وكبره مع رياحٍ إعصارية؛ بينما تخرج فيها الحيات والعقارب والهوام من جحورها، كما تكثر أمراض الحساسية والإنفلونزا.

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أحدث التعليقات

ابو تركي
مانبي هم يأجلونها نبي الفكه منها ونخلص منها
العدناني
إنا لله وإنا إليه راجعون لازم نقف خلف ولاة الأمر يدا واحدة في مساعيهم هذا ونشكر نشكر نشكر كل ممارس صحي وطبيب وكذلك الامن والبلديات ووزارة الصحة ومن وراءهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين على هذه الوقفات القوية والمباركة وحمى الله البلد
العدناني
لقطة من فيلم جمس بوند يعرف صاحب هذي الاشاعة انه غبي هههههه
كوكب
عندي قرضين ومفصول من العمل ولاعندي دخل غير ساند وهذا الشهر راح ينقطع بيسحبون السياره والبنك يطالب اعرف الأنسانيه ميته من زمان وكملها كورونا
إبراهيم عبدالله الصرامي
تبع وزاره الاسكان

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