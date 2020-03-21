مشهورة سناب "سعاد جابر" ترد على أنباء تورطها في أعمال سحر مع خاطفة الدمام

وأكدت " الجابر " أنها صدمت من تلك الأنباء ولا تعرف من أين تبدأ الكلام بعدما صعد اسمها إلى "الترند " على خلفية أنباء تعاون مشهورة بالشرقية مع خاطفة الدمام .
كما أكدت أنها ليست أول امرأة يحبها زوجها وكان لا يجب الإشارة إليها قائلة : اتوقع اني مو اول وحدة زوجها يحبها ويدلعها ولا آخر وحدة ليش الخول بالأعراض .. حسبا الله ونعم الوكيل
وكان الصحفي الأمني " أبو طلال الحمراني قد كشف عن العثور على صورة زوج مشهورة تواصل إجتماعي في منزل خاطفة الدمام والتي فجرت "صدى " قضيتها منذ البداية ، ما جعل البعض يتوقع تورط " سعاد جابر "
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