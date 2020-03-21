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مشهورة سناب "سعاد جابر" ترد على أنباء تورطها في أعمال سحر مع خاطفة الدمام

Time منذ ساعتين
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مشهورة سناب "سعاد جابر" ترد على أنباء تورطها في أعمال سحر مع خاطفة الدمام

الدمام (صدى):
خرجت مشهورة التواصل الإجتماعي سعاد جابر عن صمتها إزاء الأنباء التي ترددت حول إستعانتها بسحر وشعوذه خاطفة الدمام " مريم " .

وأكدت " الجابر " أنها صدمت من تلك الأنباء ولا تعرف من أين تبدأ الكلام بعدما صعد اسمها إلى "الترند " على خلفية أنباء تعاون مشهورة بالشرقية مع خاطفة الدمام .

كما أكدت أنها ليست أول امرأة يحبها زوجها وكان لا يجب الإشارة إليها قائلة : اتوقع اني مو اول وحدة زوجها يحبها ويدلعها ولا آخر وحدة ليش الخول بالأعراض .. حسبا الله ونعم الوكيل

وكان الصحفي الأمني " أبو طلال الحمراني قد كشف عن العثور على صورة زوج مشهورة تواصل إجتماعي في منزل خاطفة الدمام والتي فجرت "صدى " قضيتها منذ البداية ، ما جعل البعض يتوقع تورط " سعاد جابر "

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أحدث التعليقات

ابو تركي
مانبي هم يأجلونها نبي الفكه منها ونخلص منها
العدناني
إنا لله وإنا إليه راجعون لازم نقف خلف ولاة الأمر يدا واحدة في مساعيهم هذا ونشكر نشكر نشكر كل ممارس صحي وطبيب وكذلك الامن والبلديات ووزارة الصحة ومن وراءهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين على هذه الوقفات القوية والمباركة وحمى الله البلد
العدناني
لقطة من فيلم جمس بوند يعرف صاحب هذي الاشاعة انه غبي هههههه
كوكب
عندي قرضين ومفصول من العمل ولاعندي دخل غير ساند وهذا الشهر راح ينقطع بيسحبون السياره والبنك يطالب اعرف الأنسانيه ميته من زمان وكملها كورونا
إبراهيم عبدالله الصرامي
تبع وزاره الاسكان

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