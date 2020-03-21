calendar

الفراغ الكروي يدفع معلق رياضي لرصد الحركة المرورية بدلا من المباريات (فيديو)

Time منذ 57 دقيقة
Views 1694
الفراغ الكروي يدفع معلق رياضي لرصد الحركة المرورية بدلا من المباريات (فيديو)

وكالات (صدى):
رصد مقطع فيديو المعلق الرياضي الألماني روبي هونكه، والذي يقوم من خلالها بالتعليق على حركة المرور تحت نافذة منزله في مدينة كولن بعد الفراغ والشلل الكروي الذي أصاب الدوري الألماني على أثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المعلق في المقطع:" دراج يعبر في الثلاثين متر الأخير من شارع نويسر دون ضغط ولا أحد يتقدّم لمراقبته.. حركة جميلة.. إنَّه جرئ ".

وأضاف المعلق:" إنَّه أحد المشاة.. يستمر في التقدم ويعبر ويعبر، لقد مرَّ ببساطة لأن ضوء الإشارة كان أخضر ".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو تركي
مانبي هم يأجلونها نبي الفكه منها ونخلص منها
العدناني
إنا لله وإنا إليه راجعون لازم نقف خلف ولاة الأمر يدا واحدة في مساعيهم هذا ونشكر نشكر نشكر كل ممارس صحي وطبيب وكذلك الامن والبلديات ووزارة الصحة ومن وراءهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين على هذه الوقفات القوية والمباركة وحمى الله البلد
العدناني
لقطة من فيلم جمس بوند يعرف صاحب هذي الاشاعة انه غبي هههههه
كوكب
عندي قرضين ومفصول من العمل ولاعندي دخل غير ساند وهذا الشهر راح ينقطع بيسحبون السياره والبنك يطالب اعرف الأنسانيه ميته من زمان وكملها كورونا
إبراهيم عبدالله الصرامي
تبع وزاره الاسكان

أخر الأخبار

الصحة تكشف حالة الباحة المصابة بفيروس كورونا
الصحة تكشف حالة الباحة المصابة بفيروس كورونا
Time منذ دقيقة Views 1081
ريال مدريد يحدد بديلين إذا فشلت صفقة مبابي
ريال مدريد يحدد بديلين إذا فشلت صفقة مبابي
Time منذ 4 دقائق Views 1102
بالفيديو.. متحدث الصحة: استخدام دواء الملاريا لعلاج حالات معينة من المصابين
بالفيديو.. متحدث الصحة: استخدام دواء الملاريا لعلاج حالات معينة من المصابين
Time منذ 11 دقيقة Views 1276
حقيقة نشيد ديني أقامته نيوزلندا للتوسل لرفع البلاء
حقيقة نشيد ديني أقامته نيوزلندا للتوسل لرفع البلاء
Time منذ 15 دقيقة Views 1305
فيتوريا يرعب النصر بقرار جديد
فيتوريا يرعب النصر بقرار جديد
Time منذ 25 دقيقة Views 1762
المملكة في المرتبة 27 عالميا و2 عربيا في مؤشر السعادة
المملكة في المرتبة 27 عالميا و2 عربيا في مؤشر السعادة
Time منذ 47 دقيقة Views 1556
حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد
حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد
Time منذ 50 دقيقة Views 1454
وزارة الصحة توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود حليب يقي من الأمراض المنتشرة 
وزارة الصحة توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود حليب يقي من الأمراض المنتشرة 
Time منذ 54 دقيقة Views 1670
الفراغ الكروي يدفع معلق رياضي لرصد الحركة المرورية بدلا من المباريات (فيديو)
الفراغ الكروي يدفع معلق رياضي لرصد الحركة المرورية بدلا من المباريات (فيديو)
Time منذ 57 دقيقة Views 1694
شاهد.. سيل من البرد شرق منتزه المربع بعسير
شاهد.. سيل من البرد شرق منتزه المربع بعسير
Time منذ 59 دقيقة Views 1817