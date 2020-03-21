الفراغ الكروي يدفع معلق رياضي لرصد الحركة المرورية بدلا من المباريات (فيديو)

وكالات (صدى):

رصد مقطع فيديو المعلق الرياضي الألماني روبي هونكه، والذي يقوم من خلالها بالتعليق على حركة المرور تحت نافذة منزله في مدينة كولن بعد الفراغ والشلل الكروي الذي أصاب الدوري الألماني على أثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المعلق في المقطع:" دراج يعبر في الثلاثين متر الأخير من شارع نويسر دون ضغط ولا أحد يتقدّم لمراقبته.. حركة جميلة.. إنَّه جرئ ".

وأضاف المعلق:" إنَّه أحد المشاة.. يستمر في التقدم ويعبر ويعبر، لقد مرَّ ببساطة لأن ضوء الإشارة كان أخضر ".