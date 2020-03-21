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المتحف الوطني يطلق شعار "المتحف من المنزل"

Time منذ 48 دقيقة
Views 1450
المتحف الوطني يطلق شعار "المتحف من المنزل"

الرياض (صدى):
أطلق المتحف الوطني بالرياض شعار #المتحف_من_المنزل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد قرار تعليق زيارة المتحف الوطني حتى اشعار آخر، تزامناً مع الجهود المبذولة من كافة القطاعات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار من فيروس كورونا (COVID19).

ويقوم المتحف الوطني عبر حسابه بعرض القطع النادرة التي يصل تاريخ بعض منها للقرن الثاني الميلادي، فضلاَ عن التعرف أكثر على روائع القطع الأثرية التي يضمها المتحف، كما يقدم الحساب كامل المعلومات للمهتمين والجمهور، إضافة إلى التفاعل مع كامل الاستفسارات.

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