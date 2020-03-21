"روحاني" يُهلك شعبه ويسمح بعودة المدارس بعد 10 أيام !

طهران (صدى):

ضرب الرئيس الإيراني حسن روحاني بعرض الحائط جميع المخاوف جراء تفشي الفيروس المستجد في بلاده ، ليرجح اليوم السبت عودة الدراسة في الرابع من إبريل المقبل .

وادعى "روحاني " أن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح بعد انقضاء "عيد النيروز " " العام الإيراني الجديد " بشرط بقاء الإيرانيين بالمنزل على الرغم من توقعات بخروجهم للإحتفال والتزاور ، فضلاً عن عدم تراجع إحصائيات الإصابة أو حتى ثباتها .

وقال " روحاني " خلال أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفيروس : دوام المدارس سيبدأ بعد انتهاء عطلة عيد النيروز، وسنضيف شهرًا واحدًا للسنة التعليمية الحالية لطلابنا بسبب العطل التي حدثت خلال تفشي فيروس كورونا في إيران ، فيما خشي من إعلان عودة الدراسة للجامعات .

وكانت إيران قد أعلنت تعليق الدراسة في 19 فبراير الماضي بسبب الفيروس الذي تسبب في وفاة 1433 إيرانيًا وإصابة نحو 20 ألف.