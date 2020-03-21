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"روحاني" يُهلك شعبه ويسمح بعودة المدارس بعد 10 أيام !

Time منذ 55 دقيقة
Views 1903
"روحاني" يُهلك شعبه ويسمح بعودة المدارس بعد 10 أيام !

طهران (صدى):
ضرب الرئيس الإيراني حسن روحاني بعرض الحائط جميع المخاوف جراء تفشي الفيروس المستجد في بلاده ، ليرجح اليوم السبت عودة الدراسة في الرابع من إبريل المقبل .

وادعى "روحاني " أن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح بعد انقضاء "عيد النيروز " " العام الإيراني الجديد " بشرط بقاء الإيرانيين بالمنزل على الرغم من توقعات بخروجهم للإحتفال والتزاور ، فضلاً عن عدم تراجع إحصائيات الإصابة أو حتى ثباتها .

وقال " روحاني " خلال أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفيروس : دوام المدارس سيبدأ بعد انتهاء عطلة عيد النيروز، وسنضيف شهرًا واحدًا للسنة التعليمية الحالية لطلابنا بسبب العطل التي حدثت خلال تفشي فيروس كورونا في إيران ، فيما خشي من إعلان عودة الدراسة للجامعات .

وكانت إيران قد أعلنت تعليق الدراسة في 19 فبراير الماضي بسبب الفيروس الذي تسبب في وفاة 1433 إيرانيًا وإصابة نحو 20 ألف.

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حشن
الإسلام مايقسم واحد وما خالفه وعادى سنة رسوله صل الله عليهوسلم فليس بمسلم وان أدعى بلا شيعة بلا خرابيط
حشن
الإسلام مايقسم واحد وما خالفه وعادى سنة رسوله صل الله عليهوسلم فليس بمسلم وان أدعى بلا شيعة بلا خرابيط
سعود
أوقفت بريطانيا الدراسة، وألغت الاختبارات؛ خوفا من اتشار الفايرس. الأفضل أن يتم تأجيل الدراسة إلى (١٥ /١٠ ) وتكون الاختبارات في( ٥ /١١)
سعود
أوقفت بريطانيا الدراسة، وألغت الاختبارات؛ خوفا من اتشار الفايرس. الأفضل أن يتم تأجيل الدراسة إلى (١٥ /١٠ ) وتكون الاختبارات في( ٥ /١١)
سعود
أوقفت بريطانيا الدراسة، وألغت الاختبارات؛ خوفا من اتشار الفايرس. الأفضل أن يتم تأجيل الدراسة إلى (١٥ /١٠ ) وتكون الاختبارات في( ٥ /١١)

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