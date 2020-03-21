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تعليق الخدمات العلاجية الروتينية في عيادات الأسنان والجلدية

Time منذ ساعة
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تعليق الخدمات العلاجية الروتينية في عيادات الأسنان والجلدية

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، تعميمًا بتعليق الخدمات العلاجية الروتينية في عيادات الأسنان عدا الحالات الطارئة، وعيادات الجلدية والتجميل؛ بينما الحالات المستثناة في طب الأسنان، هي: الألم الناتج عن انکشاف أو التهاب العصب، أو التهاب اللثة، أو تلوث ما بعد الخلع.

ومن ضمن تلك الحالات المستثناة: النزيف من الفم الناتج بعد خلع سن، والتورم الناتج عن الخراج الحاد، وإصابات الفم والأسنان، والاشتباه في كسر في الفك أو الوجه، وخلع بالمفصل الصدغي، مع العمل على إعادة جدولة مواعيد المرضي لهذه العيادات.

ووجهت الوزارة، عيادات الجلدية وجراحات التجميل بإيقاف أجهزة العلاج الضوئي في عيادات الجلدية cabinets بجميع المستشفيات والمجمعات الطبية، وإيقاف جميع الإجراءات الجلدية التجميلية (فيلر، تقشير، بوتكس، خيوط، زراعة شعر، حقن میزو غيرها، لیزر بأنواعه، وغيرها من الإجراءات التكميلية).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الجراحات التجميلية غير الضرورية (شفط دهون، رفع وشد وغيرها)، فيما استثنت الجراحات للحالات الطارئة؛ فضلًا عن تجميد المواعيد بعيادات الجلدية لفترة أسبوعَيْن على الأقل، ما عدا الحالات الطارئة، والاكتفاء بإعادة صرف الأدوية والاستشارات عبر التواصل الهاتفي للحالات المزمنة والطارئة.

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