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بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة في وكر لإنتاج المعقمات المغشوشة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1618
بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة في وكر لإنتاج المعقمات المغشوشة

الرياض (صدى):
تمكنت فرق وزارة التجارة والاستثمار، بمساندة من الجهات الأمنية، اليوم السبت، من ضبط عمالة وافدة في وكر لإنتاج المعقمات اليدوية المغشوشة.

وأظهر مقطع فيديو، عملية ضبط الوكر المخالف ومحتوياته من معقمات مغشوشة قد تؤثر على صحة المستهلكين.

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