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بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة في وكر لإنتاج المعقمات المغشوشة
منذ 51 دقيقة
1618
الرياض (صدى):
تمكنت فرق وزارة التجارة والاستثمار، بمساندة من الجهات الأمنية، اليوم السبت، من ضبط عمالة وافدة في وكر لإنتاج المعقمات اليدوية المغشوشة.
وأظهر مقطع فيديو، عملية ضبط الوكر المخالف ومحتوياته من معقمات مغشوشة قد تؤثر على صحة المستهلكين.
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أحدث التعليقات
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الإسلام مايقسم واحد وما خالفه وعادى سنة رسوله صل الله عليهوسلم فليس بمسلم وان أدعى بلا شيعة بلا خرابيط
حشن
الإسلام مايقسم واحد وما خالفه وعادى سنة رسوله صل الله عليهوسلم فليس بمسلم وان أدعى بلا شيعة بلا خرابيط
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