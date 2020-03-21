بالفيديو.. يوسف العماري يكشف أحداثًا غامضة شاهدها بمنزل «خاطفة الدمام»

الدمام (صدى):

روى المخطوف سابقا يوسف العماري، وقائع غريبة وغامضة وقعت في منزل المتهمة باختطاف عدد من الأطفال منذ أكثر من 20 عاما بالدمام؛ حيث كشف عن قصة قط غريب شاهده في منزلها.

وقال الشاب عبر حسابه الشخصي على موقع سناب شات: " أن هذا القط يمتاز بكبر الحجم فحجمه يشبه حجم الشبل وكان يسكن معهم منذ عام 2011 أي منذ 9 سنوات " ؛ لافتًا إلى أنه كان يحب هذا القط كثيرا وكان يحزن عندما يغيب عن المنزل ويعود بعد أسبوعين.

وأضاف: " في ذات يوم أراد أن يرتاح وكان بالمنزل بمفرده وقرر إخراج القط إلى حوش المنزل وتأكد من إغلاق النوافذ والأبواب جيدا حتى لا يتسلل القط إلى داخل المنزل ولكنه بمجرد أن دخل المطبخ أو الحمام لمدة دقيقة وخرج وجد القط يجلس أعلى سريره " .

وأكد أنه كانت هناك أشياء أخرى لا تصدق مثل رؤية ظل في المنزل وفتح باب المنزل دون قيام أي شخص بفتحه أو وجود هواء قد يتسبب في ذلك؛ علما بأن الباب كان من الصعب فتحه بقوة الرياح خاصة في فصل الصيف وإنما لابد أن يقوم شخص بفتحه.