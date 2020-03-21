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بالفيديو.. «مبتعثة» تكشف كيفية التعامل معها عند وصولها إلى الرياض

Time منذ 42 دقيقة
Views 1839
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بالفيديو.. «مبتعثة» تكشف كيفية التعامل معها عند وصولها إلى الرياض

الرياض (صدى):
كشفت مبتعثة قادمة من الخارج، تفاصيل التعامل معها فور وصولها إلى مطار الملك خالد؛ حيث دخلت في الحجر الصحي الذي يستمر لمدة 14 يوما في أحد الفنادق بالرياض للتأكد من عدم إصابتها.

وأكدت الفتاة المبتعثة، أنها وصلت إلى المملكة من واشنطن وعقب الوصول إلى المطار تم إجراء الكشف المتبع سواء قياس درجة الحرارة وأخذ المسحة لتحليلها؛ حيث قالت: " علمونا الإجراءات اللي بيسويها كل شخص بغرفة أثناء فترة الحجر الصحي ، وهناك فطور وغداء وعشاء وخدمة الغرف متواجدة 24 ساعة بالإضافة إلى القهوة والشاهي " .

وأضافت: " إذا أنت تريدين شيء من خارج الفندق يقضونك إياها "؛ متابعة: " أنا عندي دراسة أتابعها أونلاين وغالبا أقضي يومي في الدراسة وحضور المحاضرات وأسوي واجباتي وأرسل بحوثي ومشاريعي من داخل غرفة الحجر "، بحسب تقرير لقناة " العربية " .

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أحدث التعليقات

محمد
مصر ام المصائب
ميم الشهراني
تقول ضعفت علشان ولك او كل فيه الله لا يكثر خيرك كان تركتيه عند امه تأكلة وتربية يعني انك راعيه جميل ؟
ابو عمار
اوكي
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
ابو عمار
طيب

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