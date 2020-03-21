بالفيديو.. «مبتعثة» تكشف كيفية التعامل معها عند وصولها إلى الرياض

وأكدت الفتاة المبتعثة، أنها وصلت إلى المملكة من واشنطن وعقب الوصول إلى المطار تم إجراء الكشف المتبع سواء قياس درجة الحرارة وأخذ المسحة لتحليلها؛ حيث قالت: " علمونا الإجراءات اللي بيسويها كل شخص بغرفة أثناء فترة الحجر الصحي ، وهناك فطور وغداء وعشاء وخدمة الغرف متواجدة 24 ساعة بالإضافة إلى القهوة والشاهي " .
وأضافت: " إذا أنت تريدين شيء من خارج الفندق يقضونك إياها "؛ متابعة: " أنا عندي دراسة أتابعها أونلاين وغالبا أقضي يومي في الدراسة وحضور المحاضرات وأسوي واجباتي وأرسل بحوثي ومشاريعي من داخل غرفة الحجر "، بحسب تقرير لقناة " العربية " .