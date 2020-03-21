«صحة الباحة» تكشف حقيقة عدم التزام مصاب بالحجر المنزلي

الباحة (صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، اليوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من اكتشاف حالة مصاب بكورونا المستجد مبكرًا وعدم التزامه بالحجز المنزلي، مؤكدة أن ذلك ليس له أي أساس من الصحة حيث نفت الأنباء جملةً وتفصيلًا.

وأوضح ماجد الشطي، متحدث "صحة الباحة"، إنه: " إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة مساء أمس، بوجود حالة مصابة نود أن نوضح أنها حالة واحدة فقط لمواطن قادم من خارج المملكة، تم تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مثل حالته التي لا يظهر عليها أعراض بأخذ عينة منه، وإلزامه بالحجر المنزلي " .

وقال متحدث صحة الباحة، أنه ظهرت نتيجة التحاليل المخبرية أمس الجمعة، وكانت إيجابية؛ لافتًا إلى أنه تم البدء مباشرة في عزل المريض طبيًّا في مستشفى الملك فهد بالباحة، وهو في حالة طبية مستقرة، علمًا بأنه تم حصر المخالطين له حسب البروتوكولات المتبعة في مكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة نحوهم.