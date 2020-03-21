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«صحة الباحة» تكشف حقيقة عدم التزام مصاب بالحجر المنزلي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1436
«صحة الباحة» تكشف حقيقة عدم التزام مصاب بالحجر المنزلي

الباحة (صدى):
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، اليوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من اكتشاف حالة مصاب بكورونا المستجد مبكرًا وعدم التزامه بالحجز المنزلي، مؤكدة أن ذلك ليس له أي أساس من الصحة حيث نفت الأنباء جملةً وتفصيلًا.

وأوضح ماجد الشطي، متحدث "صحة الباحة"، إنه: " إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة مساء أمس، بوجود حالة مصابة نود أن نوضح أنها حالة واحدة فقط لمواطن قادم من خارج المملكة، تم تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مثل حالته التي لا يظهر عليها أعراض بأخذ عينة منه، وإلزامه بالحجر المنزلي " .

وقال متحدث صحة الباحة، أنه ظهرت نتيجة التحاليل المخبرية أمس الجمعة، وكانت إيجابية؛ لافتًا إلى أنه تم البدء مباشرة في عزل المريض طبيًّا في مستشفى الملك فهد بالباحة، وهو في حالة طبية مستقرة، علمًا بأنه تم حصر المخالطين له حسب البروتوكولات المتبعة في مكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة نحوهم.

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أحدث التعليقات

محمد ١٢٣
قول الحمدلله
أبو محمد
محنة كورونا تظهر لنا اللحمة الوطنية الحقيقية ستنكشف أمور عديدة أين البنوك أين دور المستشفيات الأهلية أين دور التجار حان الأن وقفتكم مع الوطن والمواطن مع من مد يد العون لكم وتسهيل أموركم لتصلوا ما وصلتوا اليه الوطن والمواطن في حاجتكم فما أنتم بفاعلون . لن ننسى وقفت أي بنك او تاجر او مستشفى اهلي وبعد زوال الغمة بمشيئة الله سنقول للمحسن احسنت والمسيء أست ولابد من وقفة جادة مع الدولة .
عنتر فاضي جيبه
البنوك الدولة عطتها تسهيلات وحولت لها القرض المدعوم اللي حققت من وراه مليارات الريالات لن يضرها تأجيل 3اقساط لمن رواتبهم اقل من 5000 وتعينهم على الظروف الطارئة ..
ابو هشام
العاده في البشر الحث اللي يهمه يصعب نسيانه كالطفل لو رأى حدث مثير وهو صغير جدا لا ينساه أبداً انا اتذكر ولادة امي بأخي اللي يصغرني بسة سنوات وقادر ان ارويها بحدافيرها حتى الآن وانا في عمر الستين
الله يستر
الله لايبتلينا هي الخيانة في الكذب والتدليس وإستغلال طيبته وسذاجته ومحبته لها وتصديقه لكلامها وستره عليها الله يفضحها هي وإللي مثلها الحقيرة

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