سقوط أمطار رعدية وبرد على مرتفعات عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع وجود فرصة لسقوط البرد تتخللها رياح سطحية نشطة تؤدي لتدني في مستوى الرؤية وذلك على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن ذلك يأتي مع وجود رياح مثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من المنطقة خلال يومي السبت والأحد الموافق : ١٤٤١/٠٧/٢٧.٢٦هـ ، ٢٠٢٠/٠٣/٢٢.٢١م.

وطالب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

وشدد متحدث مدني عسير، على ضرورة اتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.