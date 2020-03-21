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سقوط أمطار رعدية وبرد على مرتفعات عسير

Time منذ ساعة
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سقوط أمطار رعدية وبرد على مرتفعات عسير

محمد بن طحيطح (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع وجود فرصة لسقوط البرد تتخللها رياح سطحية نشطة تؤدي لتدني في مستوى الرؤية وذلك على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن ذلك يأتي مع وجود رياح مثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من المنطقة خلال يومي السبت والأحد الموافق : ١٤٤١/٠٧/٢٧.٢٦هـ ، ٢٠٢٠/٠٣/٢٢.٢١م.

وطالب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

وشدد متحدث مدني عسير، على ضرورة اتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

محمد ١٢٣
قول الحمدلله
أبو محمد
محنة كورونا تظهر لنا اللحمة الوطنية الحقيقية ستنكشف أمور عديدة أين البنوك أين دور المستشفيات الأهلية أين دور التجار حان الأن وقفتكم مع الوطن والمواطن مع من مد يد العون لكم وتسهيل أموركم لتصلوا ما وصلتوا اليه الوطن والمواطن في حاجتكم فما أنتم بفاعلون . لن ننسى وقفت أي بنك او تاجر او مستشفى اهلي وبعد زوال الغمة بمشيئة الله سنقول للمحسن احسنت والمسيء أست ولابد من وقفة جادة مع الدولة .
عنتر فاضي جيبه
البنوك الدولة عطتها تسهيلات وحولت لها القرض المدعوم اللي حققت من وراه مليارات الريالات لن يضرها تأجيل 3اقساط لمن رواتبهم اقل من 5000 وتعينهم على الظروف الطارئة ..
ابو هشام
العاده في البشر الحث اللي يهمه يصعب نسيانه كالطفل لو رأى حدث مثير وهو صغير جدا لا ينساه أبداً انا اتذكر ولادة امي بأخي اللي يصغرني بسة سنوات وقادر ان ارويها بحدافيرها حتى الآن وانا في عمر الستين
الله يستر
الله لايبتلينا هي الخيانة في الكذب والتدليس وإستغلال طيبته وسذاجته ومحبته لها وتصديقه لكلامها وستره عليها الله يفضحها هي وإللي مثلها الحقيرة

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